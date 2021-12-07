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Самые высокие показатели в Европе: Британия и Германия лидируют по распространению COVID

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Германия, Вторник 07 декабря 2021 11:35
Самые высокие показатели в Европе: Британия и Германия лидируют по распространению COVID Фото: в Европе по заболеваемости коронавирусом лидируют Британия и Германия (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 7 декабря в мире за все время пандемии коронавируса зарегистрировали 266 806 332 случая инфицирования. На сегодняшний день по распространению COVID в Европе лидируют Великобритания и Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometers.

Так, после выходных в Британии заболели более 51 тысячи человек, а в Германии - более 39 тысяч новых инфицирований.

Также в антирейтинге лидируют Россия и Венгрия. Украина - на 17 месте в мире.

За прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса в России - 1 182.

Отметим, что в Украине за сутки 6 декабря выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса, но 467 смертей. Больше всего новых заражений в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

Напомним, что в некоторые страны Европы не стоит планировать путешествие из-за строгих ограничений. Такие меры ввели вследствие распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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