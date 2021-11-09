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Самый низкий уровень вакцинации в ЕС: COVID-19 в Болгарии достиг пика

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Болгария, Вторник 09 ноября 2021 11:53
Самый низкий уровень вакцинации в ЕС: COVID-19 в Болгарии достиг пика Фото: в Болгарии вакцинированы меньше всего жителей среди стран ЕС (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Болгарии предполагают, что текущая волна коронавируса могла достигнуть пика в стране, потому заболеваемость уже идет на спад. При этом Болгария является одной из стран ЕС, где самый низкий уровень вакцинации против COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Предположение, что сплеск заболеваемости коронавирусом в Болгарии достиг пика, основывается на том, что семидневный средний показатель новых случаев COVID-19 в стране имеет тенденцию к снижению с начала ноября. Однако за прошедшие сутки зарегистрировали 5 286 положительных случаев заболевания - это немного больше, чем в среднем за неделю.

Отмечают, что в больницах Болгарии находятся 8 516 пациентов, а 723 из них сейчас в реанимации.

В то же время уровень вакцинации в Болгарии очень низкий. Хотя бы одну дозу вакцины получили лишь 29,7% взрослых жителей страны. А население Болгарии составляет 6,9 миллиона человек.

Напомним, власти Сингапура заявили, что больше не будет предоставляться бесплатное лечение для инфицированных коронавирусом, которые не вакцинировались.

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