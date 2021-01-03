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Саудовская Аравия открыла границы на фоне мутации COVID

Новина українською → Воскресенье 03 января 2021 05:38
Саудовская Аравия открыла границы на фоне мутации COVID Фото: коронавирус (freepik)
Автор: Инна Собора

Саудовская Аравия 3 января снимет ограничения на въезд в страну. Их ввели в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса.

Об этом сообщает Saudi Press Agency.

Запрет снимут в 11:00 по местному времени. Пассажиры без гражданства Саудовской Аравии могут въехать в страну только в том случае, если они провели не менее двух недель в любом государстве, где не был выявлен "британский штамм" коронавируса. При этом им необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.

Те, кто побывал в странах, где распространяется новый вариант коронавируса, обязаны будут провести от 3 до 14 дней на карантине. Им предписывается сделать два ПЦР-теста: первый при въезде в страну, второй - по завершении изоляции.

Напомним, 21 декабря власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса.

Ранее сообщалось, что штамм, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании, был впервые выявлен в сентябре.

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