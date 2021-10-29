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Савченко вручили подозрение за поддельный COVID-сертификат

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Киев, Пятница 29 октября 2021 18:48
Савченко вручили подозрение за поддельный COVID-сертификат Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бывшему нардепу Надежде Савченко вручили подозрение за поддельный COVID-сертификат. На прошлой неделе она пыталась попасть с ним в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - отметил он.

Он подчеркнул, что по всей стране работают специальные мобильные группы, проверяющие COVID-сертификаты и ПЦР-тесты на подлинность.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы", - добавил Монастырский.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" выявили у Савченко и ее сестры поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, кто еще кроме полиции может проверять COVID-сертификаты.

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