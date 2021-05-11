Седьмую неделю в Украине продолжается падение уровня заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль

В Украине наблюдается положительная динамика по ситуации с заболеваемостью COVID-19 по всем показателям. Количество больных снижается седьмую неделю подряд.

Об этом на селекторном совещании в офисе президента сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба ОП .

Он подчеркнул, что на сегодня в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занята 27 841 кровать, или 36%.

"Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет количество людей, которые выздоровели", - сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что сейчас "красных" зон в Украине не осталось.

"Однако есть определенный рост заболеваемости в отношении со дня на день - это вызвано увеличением социальных контактов на прошедшие праздники", - подчеркнул глава правительства.