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Секретарь СНБО провел совещание по борьбе с COVID-19: о чем говорили и что решили

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Киев, Среда 06 октября 2021 17:23
Секретарь СНБО провел совещание по борьбе с COVID-19: о чем говорили и что решили Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов вчера, 5 октября, по поручению президента провел совещание по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Участие в совещании приняли главный санврач Игорь Кузин и представители различных министерств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов на совещании рассказал о системе "СОТА", запущенной аппаратом СНБО, которая может помочь центральной и местным властям применять оперативную, актуальную и достоверную информацию о нагрузке на систему здравоохранения.

На совещании обсудили вопрос состояния системы здравоохранения, в частности по обеспечению медицинским персоналом, койками для пациентов с COVID с подведенным кислородом и лекарствами, во время осенне-зимней волны коронавируса.

Кроме того, особое внимание уделили вопросу увеличения тестирования пациентов с подозрением на COVID-19. Это должно способствовать своевременному лечению больных, как следствие - уменьшению количества тяжелых случаев и смертей.

Данилов подчеркнул, что крайне важно вакцинировать до конца текущего года большинство взрослого населения Украины, прежде всего наиболее уязвимых категорий - лиц старше 60 лет и пациентов с хроническими болезнями.

"По результатам совещания принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания", - заявили в пресс-службе СНБО.

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