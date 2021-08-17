Семейных врачей обязали обзвонить украинцев и рассказать о вакцинации

Семейных врачей в Украине обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации от COVID-19 . В частности, о графике работы и местах расположения прививочных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В документе говорится, что структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций должны провести работу с руководителями центров первичной медико-санитарной помощи.

В свою очередь, они должны донести до врачей общей практики (семейных врачей) и терапевтов необходимость прозванивать пациентов и информировать о возможности вакцинации от COVID-19, графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.