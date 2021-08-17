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Семейных врачей обязали обзвонить украинцев и рассказать о вакцинации

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Киев, Вторник 17 августа 2021 16:08
Семейных врачей обязали обзвонить украинцев и рассказать о вакцинации Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Семейных врачей в Украине обязали обзвонить своих пациентов и рассказать о вакцинации от COVID-19. В частности, о графике работы и местах расположения прививочных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение министра здравоохранения Виктора Ляшко.

В документе говорится, что структурные подразделения по вопросам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций должны провести работу с руководителями центров первичной медико-санитарной помощи.

В свою очередь, они должны донести до врачей общей практики (семейных врачей) и терапевтов необходимость прозванивать пациентов и информировать о возможности вакцинации от COVID-19, графике работы и местах расположения прививочных пунктов и центров вакцинации, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.

Напомним, стало известно, что графики работы центров вакцинации в Украине пересмотрят.

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