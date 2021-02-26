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Сертификат COVID-вакцинации: как получить в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 20:43
Сертификат COVID-вакцинации: как получить в Украине Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как в Украине получить справку или сертификат о вакцинации от коронавируса. По его словам, эти справки будут формироваться через электронную систему здравоохранения.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Как рассказал Ляшко, министерство договорилось с разработчиками электронных систем здравоохранения, что через них автоматически будет формироваться справка о прививке от коронавируса. Информацию о вакцинации в е-систему вносят и мобильные бригады, и в пунктах прививки.

"Эта справка может сформироваться в виде 063 формы и в виде международного свидетельства о проведении вакцинации. Именно этот документ урегулирован международными правилами и установлена его единая форма для всех стран мира", - пояснил он.

Санврач добавил, что после получения обеих доз вакцины от коронавируса можно будет получить справку, обратившись к семейному врачу.

"Когда вы сделаете прививку вакциной, преквалифицированной ВОЗ, семейный врач двумя нажимами клавиш распечатает вам эту справку и поставит печать", - сказал Ляшко.

Напомним, Европейский союз планирует в течение трех месяцев внедрить сертификаты COVID-вакцинации.

Добавим, до этого Ляшко заявлял, что Украина не будет вводить обязательные сертификаты о вакцинации, однако в случае необходимости украинцы смогут его получить.

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