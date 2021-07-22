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В Севастополе зафиксировали антирекорд по суточному количеству COVID-заражений

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Севастополь, Четверг 22 июля 2021 15:10
В Севастополе зафиксировали антирекорд по суточному количеству COVID-заражений Фото: в Севастополе зафиксировали антирекорд по суточному количеству COVID-заражений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 июля в Севастополе зарегистрировали 142 новых случая COVID-19. Город побил очередной антирекорд по количеству заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"В Севастополе заболели коронавирусом 19 319 человек. На данный момент выздоровели 16 938 человек, 812 умерли. Под наблюдением находится 559 человек - это люди, которые контактировали с больными, диагноз COVID-19 у них не подтвержден",- говорится в сообщении.

Кроме этого, за минувшие сутки зафиксировали 5 летальных случаев среди людей в возрасте от 60 лет. Выздоровели - 106 пациентов.

Всего в Крыму по состоянию на сегодня зарегистрировано 391 новый случай заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 8 пациентов.

Напомним, 16 июля оккупационное правительство Севастополя объявило запрет въезда в гостиницы невакцинированных лиц.

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