Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса

Северная Корея заявила, что может отказаться от участия в Олимпийских играх, которые состояться в Токио. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Решение об отказе участия в Олимпийских играх приняли в министерстве спорта Северной Кореи после заседания Национального олимпийского комитета. Там говорили о защите спортсменов от "мирового кризиса общественного здравоохранения, вызванного COVID-19".

В Южной Кореи выразили сожаление по поводу такого решения Северной Кореи. Там надеялись, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить двум сторонам возможность улучшить отношения.