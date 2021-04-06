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Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса

Новина українською → Северная Корея, Вторник 06 апреля 2021 06:29
Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса Фото: Олимпийские игры в Токио (Associated Press)
Автор: Наталья Скороход

Северная Корея заявила, что может отказаться от участия в Олимпийских играх, которые состояться в Токио. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press.

Решение об отказе участия в Олимпийских играх приняли в министерстве спорта Северной Кореи после заседания Национального олимпийского комитета. Там говорили о защите спортсменов от "мирового кризиса общественного здравоохранения, вызванного COVID-19".

В Южной Кореи выразили сожаление по поводу такого решения Северной Кореи. Там надеялись, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить двум сторонам возможность улучшить отношения.

В то же время министр Олимпийских игр в Японии Тамайо Марукава заявила, что пока что нет точных подтверждений о таком решении и она не может журналистам сразу прокомментировать этот вопрос. Также Олимпийский комитет Японии заявил, что Северная Корея пока еще не уведомила его о том, что не будет участвовать в соревнованиях в Токио.

Напомним, Китай обещает обеспечить вакцинами спортсменов на Олимпийских играх. Также там готовы предоставить вакцины 80 странам и трем международным организациям.

Ранее сообщалось, что Япония попросила сократить состав иностранных делегаций на Олимпийских играх в этом году. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

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