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На Сейшельских островах и Мальдивах резко возросло число COVID-зараженных

Новина українською → Сейшелы и Мальдивы, Вторник 11 мая 2021 17:37
На Сейшельских островах и Мальдивах резко возросло число COVID-зараженных Фото: на Сейшелах и Мальдивах резко возросло число больных коронавирусом (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

На Сейшельских островах и Мальдивах резко возросло число зараженных COVID-19. Обе страны ужесточили карантинные ограничения.

Об этом сообщает Insider.

Указано, что на Сейшельских Островах за неделю зафиксировали 336 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек. А Мальдивы регистрируют 153 заражения на то же количество населения.

Обе страны ужесточили ограничения: Сейшелы закрывают школы, Мальдивы - правительственные учреждения. Введен комендантский час, но туристы по-прежнему приезжают на отдых.

Отмечается, что рост числа случаев заражения в двух туристических странах зафиксировали после того, как был признан их успех в быстрой вакцинации населения и создании коллективного иммунитета.

Напомним, ранее в апреле министр туризма Мальдив Абдулла Маусум отметил, что отдохнуть в стране и заодно вакцинироваться от коронавируса в скором времени смогут все желающие туристы.

Также РБК-Украина писало, какие курортные острова открываются для туристов в мае.

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