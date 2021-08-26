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Шесть областей Украины имеют высокие риски распространения COVID-19, - эксперт

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Украина, Четверг 26 августа 2021 15:08
Шесть областей Украины имеют высокие риски распространения COVID-19, - эксперт Фото: шесть областей Украины имеют высокие риски распространения COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине шесть регионов демонстрируют высокие показатели госпитализаций больных коронавирусом. Черновицкая область имеет наихудшую статистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Критическим регионом сейчас является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах...более трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе", - сказал он.

Эксперт отметил, что по последним данным в Черновицкой области уровень заболеваемости на коронавирус составляет 83 человека на 100 тысяч населения.

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций - 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом - 36%.

Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%.

Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

"Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", - добавил эксперт.

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