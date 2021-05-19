Шесть регионов Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина

В Украине шесть регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина . Сейчас все регионы, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения .

Так, "зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. Винницкая область также соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

Отметим, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5 процентов.

По состоянию на 19 мая, в Украине лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне, все остальные - "желтые".