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Шесть регионов Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина

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Украина, Среда 19 мая 2021 10:03
Шесть регионов Украины соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина Фото: Винницкая область полностью готова к "зеленой" зоне (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине шесть регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. Сейчас все регионы, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, "зеленой" зоне соответствуют показатели по проценту от эпидемического порога в Киеве (32,9%), Винницкой (41,3%), Закарпатская (49,8%), Киевской (48,9%), Николаевской (42%) и Полтавской (46,2%) областях. Винницкая область также соответствует "зеленой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

Отметим, "зеленый" уровень позволяет смягчить карантинные ограничения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если:

заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов страны менее 50 процентов эпидемического порога;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5 процентов.

По состоянию на 19 мая, в Украине лишь Донецкая область находится в "оранжевой" зоне, все остальные - "желтые".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что за вчера в стране выявили 5138 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели более 17 тысяч человек.

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