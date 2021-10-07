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Школы на каникулы и рейды полиции. Как Харьковская область пытается избежать "красной" зоны

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Харьков, Четверг 07 октября 2021 20:00
Школы на каникулы и рейды полиции. Как Харьковская область пытается избежать "красной" зоны Фото: Харьковская область ужесточает карантин, чтобы избежать "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Харьковской области усиливают противоэпидемические мероприятия, чтобы избежать попадания в "красную" зону карантина. В регионе школьников отправляют на каникулы, ограничивают массовые мероприятия и вводят рейды полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"Ситуация напряженная, но в последние дни есть определенные показатели, которые позволяют пока избежать введения "красной" зоны. Область остается "оранжевой", - заявил заместитель главы ОГА Михаил Черняк.

По его словам, областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС обязали усилить противоэпидемиологические мероприятия в регионе. В частности, местным органам самоуправления рекомендовано соблюдать все требования ограничений "оранжевой" зоны.

Кроме того, ОГА сотрудничает с Нацполицией и Госпотребслужбой в вопросе контроля за соблюдением карантина. Черняк отметил, что правоохранители будут контролировать количество людей в транспорте, ограничения на проведение массовых мероприятий, соблюдение социальной дистанции.

Замглавы добавил, что из-за риска оказаться в "красной" зоне принято решение объявить в области с 18 октября школьные каникулы.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - пояснил он.

Напомним, ожидалось, что Харьковская область на этой неделе окажется в "красной" зоне карантина, а вместе с ней еще два региона.

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