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Шмыгаль о карантине выходного дня: времени на длительную дискуссию не было

Новина українською → Украина, Вторник 17 ноября 2020 01:11
Шмыгаль о карантине выходного дня: времени на длительную дискуссию не было Фото: Денис Шмыгаль (t.me/PM_Shmigal/203)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у властей не было времени на длительную общественную дискуссию относительно введения карантина выходного дня. По его словам, из-за стремительного распространения коронавируса, необходимо было принимать быстрые решения.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.

По его словам, перед введением карантина выходного дня правительство проводило консультации с профильными комитетами Верховной рады.

“Сегодня мы говорим, что врачи на передовой, и если равнять борьбу с COVID-19 с войной, то решение в боевых условиях принимают очень быстро. И месяц проводить общественную дискуссию не всегда есть возможность”, - рассказал Шмыгаль.

Он привел пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

По его словам, медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 тысяч человек.

“Но количество врачей у нас ограничено, и возможности врачей - физические возможности людей ограничены”, - отметил Шмыгаль.

Как писало РБК-Украина, в парламенте зарегистрировали постановление, в котором народные депутаты рекомендуют правительству отменить введенный карантин выходного дня.

Кроме того, в Кабмине заявили, что выполнят решение Рады по карантину выходного дня в законный способ.

Тем временем в Украине продолжают протестовать против введения карантина выходного дня. В понедельник предприниматели выходили на улицы Киева, Ровно и Николаева.

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