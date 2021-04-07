Шмыгаль рассказал, как Украина сможет преодолеть пандемию коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как страна сможет преодолеть пандемию коронавируса . Это возможно только путем массовой вакцинации и карантинных ограничений.

Об этом он заявил на заседании правительства .

Отметим, ученые НАН сообщили, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

"Безусловно, что преодолеть пандемию мы сможем только путем вакцинации и эффективных карантинных мер ", - сообщил Шмыгаль.

Он надеется, что в ближайшее время уровень эпидемии пойдет на спад.

Напомним, ситуация в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается и регионы могут выйти из "красной зоны" с максимальными карантинными ограничениям.

Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Напомним, в Киеве начал действовать усиленный локдаун.