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Шмыгаль рассказал, как Украина сможет преодолеть пандемию коронавируса

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 13:09
Шмыгаль рассказал, как Украина сможет преодолеть пандемию коронавируса Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как страна сможет преодолеть пандемию коронавируса. Это возможно только путем массовой вакцинации и карантинных ограничений.

Об этом он заявил на заседании правительства.

Он надеется, что в ближайшее время уровень эпидемии пойдет на спад.

"Безусловно, что преодолеть пандемию мы сможем только путем вакцинации и эффективных карантинных мер", - сообщил Шмыгаль.

Отметим, ученые НАН сообщили, что ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, заболеваемость выходит на плато третьей волны COVID-19. Темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд.

Напомним, ситуация в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается и регионы могут выйти из "красной зоны" с максимальными карантинными ограничениям.

Вместе с тем, в Кабинете министров Украины назвали два региона, которые могут попасть в "красную" зону карантина. Это Харьковская и Хмельницкая области.

Напомним, в Киеве начал действовать усиленный локдаун.

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