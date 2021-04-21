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Шмыгаль: ситуация с COVID стабилизировалась, но это не означает возвращение к вечеринкам

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 13:14
Шмыгаль: ситуация с COVID стабилизировалась, но это не означает возвращение к вечеринкам Фото: глава Кабмина Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в Украине с коронавирусом стабилизируется. Однако это не повод возвращаться к вечеринкам и массовым скоплениям людей.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

"Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей", - сказал глава Кабинета министров.

Он подчеркнул, что граждане должны оставаться осмотрительными и осторожными.

Напомним, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 12 162 новых заражения за сутки. Больше новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

Как писало РБК-Украина, в Киеве улучшается COVID-статистика, а также уменьшается количество госпитализированных. Однако, мэр города Виталий Кличко говорит, что расслабляться рано.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что подпольные празднования и работа учреждений на время карантина в Украине недопустимы.

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