Шмыгаль: украинцев из очереди в "Дія" скоро пригласят на вакцинацию от COVID
На вакцинацию от COVID в Украине в ближайшее время могут пригласить людей, которые записывались через портал или приложение "Дія". Данная инициатива уже поддержана руководством страны.
Об этом на выездном заседании правительства в Черниговской области заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все, кто записался на прививку через портал или приложение "Дія", будут вакцинироваться на выходных. Вчера такая инициатива была поддержана на совещании с президентом. Соответственно, в ближайшее время эти люди могут получить приглашение в кабинеты прививок", - заявил Шмыгаль.
Он добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 млн долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации.
"В целом у нас есть договоренности уже более чем на 40 млн доз вакцины на этот год", - добавил премьер.
Напомним, ранее стало известно, что люди, которые записались на прививку через приложение "Дія", будут проходить вакцинацию от COVID в отдельные дни - по субботам и воскресеньям.
Также сообщалось, что в Украине резко увеличились темпы введений второй дозы вакцины от коронавируса. В частности, только за вчера вторую дозу получили более 1 200 человек.