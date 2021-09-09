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Шотландия с октября вводит COVID-паспорта

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Шотландия, Четверг 09 сентября 2021 20:35
Шотландия с октября вводит COVID-паспорта Фото: Шотландия с октября вводит COVID-паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Шотландия приняла решение ввести COVID-паспорта. Уже с 1 октября, чтобы посещать ночные клубы или массовые мероприятия, необходимо будет иметь с собой вышеупомянутый документ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня в Холирудском дворце (официальная резиденция монархов в Шотландии) был принят план по введению обязательных паспортов вакцинации среди населения.

Уже с 1 октября, чтобы посетить ночные клубы, или же массовые мероприятия, жителям Шотландии необходимо будет иметь при себе паспорт вакцинации, который будет подтверждать полный курс прививания.

Перед голосованием исполнительный директор UK Hospitality Scotland Леон Томпсон заявил, что предложение введения паспортов было чрезвычайно поспешным, в связи с чем он не мог возможности ознакомиться с этим подробнее.

"Мы очень обеспокоены предложениями и голосованием, которое состоится сегодня", - отметил Томпсон.

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