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Шотландия ослабляет карантинные ограничения, но маски не снимает

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Шотландия, Среда 14 июля 2021 02:39
Шотландия ослабляет карантинные ограничения, но маски не снимает Фото: масочный режим в Шотландии остается (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Шотландии снимают карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Новые правила вступят в силу с 19 июля, заявила первый министр страны Никола Стерджен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она отметила, что начиная с понедельника страна переходит на нулевой уровень опасности. Несмотря на это, некоторые меры безопасности все же остаются постоянными из-за распространения варианта коронавируса Дельта.

Одним из обязательных правил останется ношение масок.

"Это сделано для того, чтобы наши темпы ослабления ограничений были разумными в свете проблемы, с которой мы по-прежнему сталкиваемся из-за варианта Delta", - сказала Стерджен.

Но несмотря на это большая часть ограничений все же будет снята. У жителей страны будет больше возможностей общаться. К примеру, с понедельника в помещении смогут встречаться до восьми человек из четырех семей и 10 человек из четырех домохозяйств могут встретиться в закрытом общественном месте.

Пабы и рестораны смогут работать до полуночи - отменяется комендантский час с 23:00.

Кроме того, полностью вакцинированным путешественникам из стран янтарного списка больше не придется самоизолироваться по прибытию в Шотландию.

Однако Шотландия не спешит открывать офисы - работа на дому должна продолжаться до 9 августа.

Напомним, в Израиле карантин будет вводиться по новому методу. Правительство разработало свой подход в борьбе с коронавирусом.

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