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Штамм COVID "Омикрон" может вытеснить "Дельту", - инфекционист из ЮАР

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ЮАР, Среда 01 декабря 2021 09:29
Штамм COVID "Омикрон" может вытеснить "Дельту", - инфекционист из ЮАР Фото: Омикроном может переболеть больше людей, чем штаммом Дельта (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриан Пурен заявил, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может распространиться по всему миру и вытеснить вариант "Дельта". В то же время "Омикрон" заразный даже для вакцинированных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы думали, что превзойдет "Дельту". Это всегда был вопрос, по крайней мере с точки зрения передачи... Возможно, именно этот штамм ("Омикрон", - ред.) является вариантом", - сказал эксперт по инфекционным заболеваниям.

По его словам, пока рано говорить заменит ли в ЮАР "Омикрон" вариант "Дельта" по распространенности. Ученые в течении месяца смогут установить, насколько новый штамм способен "обходить" иммунитет, вызванный вакцинами или антителами.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда новый штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину. Однако власти делают все возможное, чтобы штамм не попал в страну.

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