Штамм "Дельта" обнаружили в Житомирской области

"В области диагностированы первые случаи заболеваний COVID-19, который вызван штатом "Дельта". Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и у которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм "Дельта" подтверждены Центром общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.

Указано, что случаи заражения обнаружены в нескольких населенных пунктах области: в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах и т. д.

В частности, "Дельту" обнаружили у двух граждан, прибывших из России и Турции.

Также сообщается об одном летальном случае.