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Штамм "Дельта" передается за 5-10 секунд, - эпидемиолог

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Киев, Воскресенье 27 июня 2021 22:05
Штамм "Дельта" передается за 5-10 секунд, - эпидемиолог Фото: штамм "Дельта" отличается быстрым распространением (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.

По ее словам, дельта-штамм на сегодня является проблемой №1 на уровне Всемирной организации здравоохранения.

"Вирус имеет несколько нехороших с точки зрения медицины характеристик. Первое - он существенно увеличивает контагиозность. То есть если нам раньше нужно было 15 минут и больше быть возле человека, который был инфицирован, чтобы и мы были задействованы в эпидемическом процессе, то сегодня достаточно от 5 до 10 секунд - и все, кто вокруг инфицированного человека, будут иметь достаточную инфицирующую дозу и высокий риск заражения", - отметила Виноград.

Она также отметила, что дельта-штамм буквально ускользает из-под иммунного ответа. Это означает, что вакцинированные и переболевшие все равно остаются в группе риска заражения, но будут переносить его в более легкой форме.

Напомним, ране Кабинет министров Украины опубликовал постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта".

Тем временем ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".

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