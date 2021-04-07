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Штамм коронавируса из ЮАР подтвердили в Полтавской и Тернопольской областях

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 18:15
Штамм коронавируса из ЮАР подтвердили в Полтавской и Тернопольской областях Фото: в двух областях Украины циркулирует штамм коронавирус из ПАР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Полтавской области подтвердили так называемый "южноафриканский" штамм коронавируса. Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что этот штамм подтвердили на территории Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал заместитель главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По моим данным, лишь один случай (штамма из ЮАР - ред.) в Полтаве", - сказал он.

В то же время распространение "южноафриканского" штамма коронавируса подтвердили на территории Тернопольской области. Как рассказали в Тернопольской ОГА, наличие штамма из ЮАР подтвердила лаборатория немецкой клиники "Шарите".

Также в Тернопольской области, по информации ОГА, циркулирует "британский" штамм коронавируса. Эти штаммы вируса ученые считают более заразными и опасными.

Напомним, в начале апреля в Минздраве заявили, что на территории Украины обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса. Штамм подтвердили в двух областях, но в каких именно, в министерстве тогда не уточнили.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что в Кировоградской области обнаружили украинскую мутацию "британского" штамма коронавируса.

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