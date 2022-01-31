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Штамм "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины, - Минздрав

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Украина, Понедельник 31 января 2022 11:48
Штамм "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины, - Минздрав Фото: человек в медицинской маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружен в 20 областях Украины. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций - вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных", - заметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

В министерстве отмечают, что столь значительный прирост новых случаев заболеваний связан с стремительным распространением на территории Украины варианта "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2.

"Штамм Омикрон обнаружен уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и г. Киеве", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, Украина сегодня находится на 46-м месте среди 54 территорий европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области - вдвое. Ивано-Франковская область, которая стала лидером прироста позапрошлой недели и оказалась на красном уровне эпиднебезопасности, на прошлой неделе имела более низкий прирост в +35,6%.

Напомним, в Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Медики, коммунальщики и местные чиновники должны были сделать прививку до 31 января.

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