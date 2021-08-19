ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В штате Миссисипи в США не хватает медиков для лечения COVID-больных

Новина українською →
США, Четверг 19 августа 2021 05:40
В штате Миссисипи в США не хватает медиков для лечения COVID-больных Фото: в Миссисипи не хватает медиков (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Миссисипи в США не хватает медиков в больницах для лечения больных коронавирусом. Штату требуется больше тысячи специалистов, чтоб госпитализировать всех людей COVID-19, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представители здравоохранения Миссисипи заявили, что почти 1000 больничных коек, которые можно было бы использовать для лечения пациентов с коронавирусом, не укомплектованы кадрами из-за нехватки медицинских работников.

Во вторник в штате госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - в больницы попали 1633 человека.

Старший заместитель Министерства здравоохранения штата Миссисипи Джим Крейг говорит, что 73 больницы в Миссисипи запросили более 1451 штатного сотрудника для лечения пациентов. По словам представителей здравоохранения, более 250 человек ждали койки в отделениях неотложной помощи Миссисипи утром в среду.

Если бы на должности медиков удалось набрать нужное число специалистов, штат мог бы госпитализировать 771 человека в хирургические отделения и 235 человек в отделения интенсивной терапии.

Отмечается, что недостаток медработников в Миссисипи возник из-за низкой оплаты труда.

Напомним, что в США одобрили вакцинацию населения третьей дозы вакцины. Там считают, что постепенно защита снижается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Соединенные Штаты Америки
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе