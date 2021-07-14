В Сиднее не могут остановить вспышку COVID. Власти продлили карантин

Власти Австралии принял решение продлить карантин в одном из крупнейших город страны Сиднее на две недели до 30 июля. Поскольку три недели ограничений не смогли остановить крупнейшую в этом году вспышку COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклиан заявила, что ограничения будут действовать как минимум до 30 июля после того, как было зарегистрировано 97 новых случаев заболевания.

"Всегда больно говорить об этом, но нам необходимо продлить срок действия ограничений, по крайней мере, еще на две недели. Мы хотим выйти из этой изоляции как можно скорее, и именно поэтому у нас есть такие условия, какие есть", - заявила она.

Береджиклиан неоднократно заявляла, что локдаун, действующий с 26 июня, будет снят только тогда, когда число новых случаев заболевания приблизится к нулю.

Многие неосновные предприятия закрыты, большинство школьников остаются дома, а жителям разрешено выходить из дома только для выполнения основных дел и некоторых физических упражнений.