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Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области продолжает ухудшаться

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 23:04
Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области продолжает ухудшаться Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Черновицкой области зафиксировали более 500 новых случаев COVID-19 за последние сутки, почти половина из них - в Черновцах. Такие рекордные цифры в последний раз фиксировали в ноябре.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По его словам, почти 11% от всех больных по области – это дети. В целом 30% заражений связаны со школами или садиками.

"Кроме коронавируса, область атакуют другие ОРВИ. В Черновцах эпидемический порог превышен на 32,8%, а на территории бывшего Вижницкого района – уже на 70,7%. В целом область эпидпорог еще не пересекла, но число больных уже четвертую неделю подряд растет", - сообщил глава ОГА.

Он отметил, что медицинская система области готова реагировать на эти вызовы. В госпитальных базах разворачивают дополнительные места для больных.

РБК-Украина писало, что в Черновицкой области ухудшается ситуация с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что из п'пятницу, 19 февраля, все школы Черновцов перейдут на дистанционное обучение.

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