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Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом

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Киев, Четверг 07 октября 2021 20:11
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом Фото: в Киеве ухудшается ухудшающаяся ситуация вокруг коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба заявил, что вопрос введения локдауна не рассматривается. Впрочем, Киев готов к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Официального портала Киева.

Несмотря на "желтый" уровень эпиднебезопасности, сегодня в Киеве наблюдается ухудшение ситуации вокруг заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в городе регистрируется до тысячи новых случаев заражения.

"Растет скорость заполнения медучреждений, к сожалению, 98% тяжелых больных в больницах не были вакцинированы. Прививка - на сегодня один из главных факторов для того, чтобы не дойти до критического, "красного" уровня эпиднебезопасности. Без активной поддержки бизнеса в вопросах массовой вакцинации, информирования киевлян о ее важности город не справится", - отметил Кулеба.

Согласно официальным данным, по состоянию на сегодня в Киеве сделали более 1,8 млн прививок, а "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации получили более 920 тысяч киевлян.

Кулеба, со своей стороны, обратился к руководителям столичных бизнесов, чтобы те стимулировали свои коллективы к вакцинации,чтобы предотвратить усиление карантина.

Несмотря на то, что КГГА не рассматривает вопрос локдауна, впрочем Киев сейчас готов к ухудшению эпидситуации и продолжает принимать заявки на спецпропуски к транспорту от предприятий и ФОПов.

"Заявку на получение спецпропусков может подать любое предприятие. Для положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. В первую очередь, право на проезд получат работники критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – отметил Кулеба.

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