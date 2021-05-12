Следующая партия Pfizer поступит в Украину 17 мая, - Степанов

В Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer . Ее поставка ожидается 17 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24 ".

Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.

"Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.