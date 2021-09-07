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Со следующей недели большинство школ Сумской области могут закрыть на карантин, - ОГА

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Вторник 07 сентября 2021 14:46
Со следующей недели большинство школ Сумской области могут закрыть на карантин, - ОГА Фото: большинство школ Сумской области могут закрыть на карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Со следующей недели Сумская область может перейти в "желтую" зону карантина. Большинство школ и детских садов могут быть закрыты на карантин и перейти на удаленное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого в Facebook.

На карантин закроют учебные заведения, в которых минимум 80% работников не будут привиты хотя бы первой дозой вакцины.

"С каждым днем мы наблюдаем все большее количество больных на СОVID-19 в Сумской области. При переходе в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакциновано менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша область может попасть уже в следующий понедельник!",- написал Живицкий.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников уебных заведений сделали прививку от коронавируса.

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