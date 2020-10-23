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В Словакии из-за коронавируса ввели комендантский час

Новина українською → Словакия, Пятница 23 октября 2020 04:49
В Словакии из-за коронавируса ввели комендантский час Фото: Игорь Матович (facebook.com igor matovic7)
Автор: РБК-Украина

В Словакии с 24 октября по 1 ноября на фоне пандемии коронавируса COVID-19 вводится комендантский час. Решение о введении ограничений на фоне резкого роста числа заболевших коронавирусом принял центральный кризисный штаб.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Игорь Матович, сообщает издание Mynovohrad.

По словам Матовича, в этот период будут закрыты почти все магазины, предприятия и школы.

Исключения будут сделаны для продовольственных магазинов и хозтоваров, коммунальных служб.

Кроме того, гражданам запрещено на этот период покидать дома, за исключением посещения работы, мест тестирования, продовольственных магазинов, поликлиник и аптек, а также родственников.

Согласно последним данным минздрава Словакии, с начала пандемии в стране выявлено 35 330 случаев заражений коронавирусом. За время пандемии скончались 115 человек, из них 17 - в среду, 22 октября.

Напомним, ранее Матович заявил, что правительство может повторно ввести общий карантин в стране.

На прошлой неделе Матович объявил об масштабном бесплатном тестировании граждан на коронавирус.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Словакии медикам начнут помогать военные из-за вспышки коронавируса в стране.

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