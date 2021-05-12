В Словакии приостанавливают вакцинацию AstraZeneca: сделать прививку можно только во второй раз

В Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса первой дозой вакцины AstraZeneca . Теперь сделать прививку этой вакциной смогут только те, кто без последствий перенес первую дозу.

Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения Словакии. Это произошло после того, как в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca от тромба умер мужчина.

"Только люди, ожидающие второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины этой компании для первых доз было приостановлено", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Кроме того, министр здравоохранения Владимир Ленгварский объявил, что Словакия пересмотрит свою стратегию вакцинации после смертельного тромба у пациента, получившего вакцину AstraZeneca.