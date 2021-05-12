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В Словакии приостанавливают вакцинацию AstraZeneca: сделать прививку можно только во второй раз

Новина українською → Словакия, Среда 12 мая 2021 05:47
В Словакии приостанавливают вакцинацию AstraZeneca: сделать прививку можно только во второй раз Фото: вакциной  AstraZeneca будут вакцинировать только во второй раз (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Словакии приостановили вакцинацию от коронавируса первой дозой вакцины AstraZeneca. Теперь сделать прививку этой вакциной смогут только те, кто без последствий перенес первую дозу.

Об этом сообщает Le Figaro.

Такое заявление сделали в министерстве здравоохранения Словакии. Это произошло после того, как в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca от тромба умер мужчина.

"Только люди, ожидающие второй дозы этой вакцины, в настоящее время вакцинируются AstraZeneca. Использование вакцины этой компании для первых доз было приостановлено", - говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Кроме того, министр здравоохранения Владимир Ленгварский объявил, что Словакия пересмотрит свою стратегию вакцинации после смертельного тромба у пациента, получившего вакцину AstraZeneca.

Напомним, Евросоюз отказывается от вакцины AstraZeneca. Это произошло после того, как производитель стал слишком затягивать с поставками, из-за чего сорвалась вакцинация в некоторых странах.

Ранее сообщалось, что во Франции тромбоз после вакцины AstraZeneca зафиксировали у двух пациентов. При этом, один случай оказался смертельным.

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