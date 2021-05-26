Словакия одобрила использование вакцины "Спутник V"
Словакия одобрила использование российской вакцины "Спутник V", несмотря на отсутствие решение Европейского регулятора. Вакцинация 200 000 человек именно этим препаратом должна начаться не позднее 7 июня.
Соответствующее решение приняло правительство Словакии, передает Dennik N.
Сообщается, что Словакия разрешила использование этой вакцины через 86 дней после поставки первой небольшой партии. Министру здравоохранения Владимиру Ленгварскому поручили начать вакцинацию не позднее 7 июня 2021 года, поскольку срок годности одной половины вакцин истекает в июле, другой - в августе. Также сообщается, что Словакия заплатила по 17 евро за две дозы.
По словам Ленгварского, словацкой стороне "вероятно, не стоит сомневаться в безопасности вакцины". В начале весны тогдашний премьер Игорь Матович заявлял, что несколько сотен тысяч словаков хотят вакцинировать только "Спутником V".
Напомним, ранее сообщалось, что одобрение вакцины "Спутник V" в ЕС находится под вопросом из-за высоких требований.
Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что российской вакцины от COVID не будет в Украине.