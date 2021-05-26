Словакия одобрила использование вакцины "Спутник V"

Словакия одобрила использование российской вакцины "Спутник V" , несмотря на отсутствие решение Европейского регулятора. Вакцинация 200 000 человек именно этим препаратом должна начаться не позднее 7 июня.

Сообщается, что Словакия разрешила использование этой вакцины через 86 дней после поставки первой небольшой партии. Министру здравоохранения Владимиру Ленгварскому поручили начать вакцинацию не позднее 7 июня 2021 года, поскольку срок годности одной половины вакцин истекает в июле, другой - в августе. Также сообщается, что Словакия заплатила по 17 евро за две дозы.

По словам Ленгварского, словацкой стороне "вероятно, не стоит сомневаться в безопасности вакцины". В начале весны тогдашний премьер Игорь Матович заявлял, что несколько сотен тысяч словаков хотят вакцинировать только "Спутником V".