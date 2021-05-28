Словакия предоставила Украине 600 тысяч евро на закупку COVID-вакцин
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за помощь в борьбе с коронавирусом. Словакия предоставила 600 тысяч евро на закупку вакцины.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
Так, премьеры обсуждали противодействие пандемии COVID-19.
Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.
Также он сообщил, что Словакия передает детской больнице "Охматдет" сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро.
Шмигаль рассказал, что Украина работает над созданием цифрового Национального COVID-сертификата.
"Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии", - отметил Шмыгаль.
Ранее Шмигаль заявил, что Украина получит 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации.
Напомним, Всемирный банк утвердил проект по помощи Украине с вакцинацией населения от коронавируса на сумму 90 млн долларов.