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Словакия предоставила Украине 600 тысяч евро на закупку COVID-вакцин

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Пятница 28 мая 2021 15:08
Словакия предоставила Украине 600 тысяч евро на закупку COVID-вакцин Фото: Эдуард Хегер и Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил своего словацкого коллегу Эдуарда Хегера за помощь в борьбе с коронавирусом. Словакия предоставила 600 тысяч евро на закупку вакцины.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Так, премьеры обсуждали противодействие пандемии COVID-19.

Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Также он сообщил, что Словакия передает детской больнице "Охматдет" сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро.

Шмигаль рассказал, что Украина работает над созданием цифрового Национального COVID-сертификата.

"Важным является обеспечение его совместимости с соответствующим сертификатом в ЕС и ВОЗ. Необходимо также наше взаимодействие с ЕС по созданию правовой базы внедрения и взаимного признания этих сертификатов. Надеемся, Словакия также будет способствовать взаимному признанию цифровых сертификатов и созданию механизма упрощенного пересечения границ со странами ЕС в условиях пандемии", - отметил Шмыгаль.

Ранее Шмигаль заявил, что Украина получит 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации.

Напомним, Всемирный банк утвердил проект по помощи Украине с вакцинацией населения от коронавируса на сумму 90 млн долларов.

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