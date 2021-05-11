Словакия после смерти женщины ограничивает использование COVID-вакцины AstraZeneca

Министерство здравоохранения Словакии заявило во вторник об ограничении использования вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Прививки препаратом не будут делать людям, которые ждут первую дозу прививки.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство заявило, что будет продолжать использовать препарат для тех, кто ждет второй дозы, и добавило, что рассматривает различные альтернативы относительно того, как действовать дальше. Решение было принято после того, как государственный регулятор медпрепаратов на прошлой неделе сообщил о смерти 47-летней женщины, которая, вероятно, была связана с прививкой.