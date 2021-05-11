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Словакия после смерти женщины ограничивает использование COVID-вакцины AstraZeneca

Новина українською → Европейский союз, Вторник 11 мая 2021 18:03
Словакия после смерти женщины ограничивает использование COVID-вакцины AstraZeneca Фото: Словакия ограничивает использование COVID-вакцины AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Министерство здравоохранения Словакии заявило во вторник об ограничении использования вакцины против COVID-19 компании AstraZeneca. Прививки препаратом не будут делать людям, которые ждут первую дозу прививки.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство заявило, что будет продолжать использовать препарат для тех, кто ждет второй дозы, и добавило, что рассматривает различные альтернативы относительно того, как действовать дальше.

Решение было принято после того, как государственный регулятор медпрепаратов на прошлой неделе сообщил о смерти 47-летней женщины, которая, вероятно, была связана с прививкой.

Напомним, Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, он не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года. Решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными исками. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.

Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства.

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