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Словения начала вакцинацию подростков от 12 лет

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Словения, Пятница 23 июля 2021 16:59
Словения начала вакцинацию подростков от 12 лет Фото: Словения начала вакцинацию подростков старше 12 лет (Немеш Янош УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

В Словении начали вакцинировать подростков старше 12 лет. Отныне в стране можно прививаться каждый рабочий день без предварительной записи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб Люблянского UMC.

"Вакцинация против коронавируса теперь проводится каждый рабочий день, взрослые и дети могут получить прививку без предварительной записи. Здоровые дети от 12 лет проходят вакцинацию в сопровождении родителей или законных опекунов", - отмечает пресс-служба медицинского учреждения.

Стоит отметить, что компания вакцинации в Словении началась 27 декабря. Сегодня в стране можно прививаться препаратами:

  • BioNTech;
  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

Также известно, что по состоянию на 22 июля, в стране полный курс вакцинации прошли 45% взрослых лиц.

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