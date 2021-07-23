Словения начала вакцинацию подростков от 12 лет

В Словении начали вакцинировать подростков старше 12 лет. Отныне в стране можно прививаться каждый рабочий день без предварительной записи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб Люблянского UMC .

"Вакцинация против коронавируса теперь проводится каждый рабочий день, взрослые и дети могут получить прививку без предварительной записи. Здоровые дети от 12 лет проходят вакцинацию в сопровождении родителей или законных опекунов", - отмечает пресс-служба медицинского учреждения.

Стоит отметить, что компания вакцинации в Словении началась 27 декабря. Сегодня в стране можно прививаться препаратами:

BioNTech;

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Также известно, что по состоянию на 22 июля, в стране полный курс вакцинации прошли 45% взрослых лиц.