В случае "желтой" зоны в Одессе очно будут работать 78 школ

Директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что в случае перехода в "желтую" зону карантина очно смогут работать 78 школ города. В то же время к усилению ограничений готовы 85 садиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По ее словам, первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 70% работников учебных заведений города.

Кроме того, если город окажется в "желтой зоне" эпидемической опасности из-за коронавируса, также смогут функционировать в обычном режиме 9 учреждений внешкольного образования.

По последним данным, всего в городе проведено 303 875 прививок от COVID-19.

Так, первую дозу вакцины получило 160 807 человек, полностью иммунизированы 143 068 жителей.