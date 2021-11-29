Есть ли случаи нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине: ответ Ляшко
Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, есть ли случаи нового штамма "Омикрон" в Украине. По его словам, пока этого вида COVID в Украине нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
По его словам, в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID.
"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - сообщил министр.