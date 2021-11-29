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Есть ли случаи нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине: ответ Ляшко

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 11:23
Есть ли случаи нового штамма коронавируса "Омикрон" в Украине: ответ Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, есть ли случаи нового штамма "Омикрон" в Украине. По его словам, пока этого вида COVID в Украине нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, в Украине действует система мониторинга распространения штаммов COVID.

"На сегодняшний день, штамма "Омикрон" не было обнаружено на территории Украины", - сообщил министр.

Напомним, в ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон" на глобальном уровне.

Отметим, МИД не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон".

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