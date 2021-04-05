Смена генотипа вируса: эпидемиолог пояснила повторные заболевания COVID-19

Повторные заболевания коронавирусом чаще всего вызываются изменением генотипа вируса и особенностью иммунной системы человека. В группе риска рецидива находятся медики.

Эпидемиолог отметила, что повторные случаи заболевания коронавирусом ученые связывают не только с мутацией вируса, но и особенностями иммунной системы человека. По ее словам, вначале пандемии ученые считали коллективный иммунитет защитой от инфекции. Однако, после выявления повторных случаев заражения, которые возникли очень быстро. Кроме того, к рецидивам приводит так называемый "длинный ковид" или "постковидный синдром".

Профессор подчеркнула, что повторные заболевания COVID-19 могут возникать из-за изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенностей иммунной системы человека, который находится в зоне риска заражения. "Во многом это связано с некоторыми нарушениями неспецифической ланки иммунной системы, так называемой первой линии защиты", - пояснила ученая.

По ее словам, чаще всего повторяющиеся случаи заболевания коронавирусом встречаются в профессиональных группах риска. "Особенно это касается врачей, потому что дистанцию соблюдать невозможно, а это одна из главных мер предосторожности", - уточнила она.

Виноград напомнила, что оптимальный способ защит от заражения коронавирусом - это закрыть "входные ворота" для патогена. "Кроме верхних дыхательных путей это еще и защита глаз, дистанция и периодическое проветривание (помещений, - ред.), особенно в учреждениях здравоохранения", - резюмировала эпидемиолог.