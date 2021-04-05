Смена генотипа вируса: эпидемиолог пояснила повторные заболевания COVID-19
Повторные заболевания коронавирусом чаще всего вызываются изменением генотипа вируса и особенностью иммунной системы человека. В группе риска рецидива находятся медики.
Об этом сообщила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий эпидемиологическим отделением Львовского национального медицинского университета имени Данилы Галицкого Наталья Виноград, передает пресс-служба Минздрава.
Эпидемиолог отметила, что повторные случаи заболевания коронавирусом ученые связывают не только с мутацией вируса, но и особенностями иммунной системы человека. По ее словам, вначале пандемии ученые считали коллективный иммунитет защитой от инфекции. Однако, после выявления повторных случаев заражения, которые возникли очень быстро. Кроме того, к рецидивам приводит так называемый "длинный ковид" или "постковидный синдром".
Профессор подчеркнула, что повторные заболевания COVID-19 могут возникать из-за изменения генотипов циркулирующих вирусов и особенностей иммунной системы человека, который находится в зоне риска заражения. "Во многом это связано с некоторыми нарушениями неспецифической ланки иммунной системы, так называемой первой линии защиты", - пояснила ученая.
По ее словам, чаще всего повторяющиеся случаи заболевания коронавирусом встречаются в профессиональных группах риска. "Особенно это касается врачей, потому что дистанцию соблюдать невозможно, а это одна из главных мер предосторожности", - уточнила она.
Виноград напомнила, что оптимальный способ защит от заражения коронавирусом - это закрыть "входные ворота" для патогена. "Кроме верхних дыхательных путей это еще и защита глаз, дистанция и периодическое проветривание (помещений, - ред.), особенно в учреждениях здравоохранения", - резюмировала эпидемиолог.
Напомним, завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров заявил, что "постковидный синдром" или продолжительность проявлений симптомов COVID-19, может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания.
Отметим, в Украине обнаружили спад новых заражений коронавирусом, 4 апреля в стране заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
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