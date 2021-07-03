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Смерть вакцинированного в Винницкой области: медики озвучили предварительные причины

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Винницкая область, Суббота 03 июля 2021 23:55
Смерть вакцинированного в Винницкой области: медики озвучили предварительные причины Фото: медики назвали предварительные причины смерти винничанина после прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Медики считают, что причиной смерти мужчины после COVID-прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца. 47-летний житель Винницы умер 2 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

В департаменте отмечают, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.

"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.

Напомним, во Франции восемь человек умерли после прививки AstraZeneca. У них выявили случаи тромбоза.

Ранее органы здравоохранения Южной Кореи признали первую смерть в стране после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции. Мужчина умер от тромбоцитопении.

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