Смерть вакцинированного в Винницкой области: медики озвучили предварительные причины

Медики считают, что причиной смерти мужчины после COVID-прививки вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech стали болезни сердца. 47-летний житель Винницы умер 2 июля.

В департаменте отмечают, что для расследования этого события и установления причин предпринимаются все необходимые меры.

"2 июля в Виннице зарегистрировано неблагоприятное событие после вакцинации. Сообщено о смерти 47-летнего винничанина. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет", - говорится в сообщении.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой области.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронические заболевания у умершего не зарегистрированы.