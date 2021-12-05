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О смертельных случаях после штамма "Омикрон" пока не сообщалось, - ВОЗ

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Швейцария , Воскресенье 05 декабря 2021 06:19
О смертельных случаях после штамма "Омикрон" пока не сообщалось, - ВОЗ ФОТО: ВОЗ выясняет опасность штамма "Омикрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Смертельные случаи после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" пока не выявлены. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно последним данным ВОЗ, "Омикрон" выявили как минимум в 38 странах, но о смертельных случаях пока не сообщалось. Последними странами, подтвердившими случаи нового коронавируса, стали США и Австралия.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупреждает, что могут потребоваться недели, чтобы определить, насколько заразен этот вариант коронавируса, вызывает ли он более тяжелое заболевание и насколько эффективны против него лекарства и вакцины.

"Мы собираемся получить ответы, которые нужны всем", - сказал Майкл Райан.

Напомним, что оронавирус "Омикрон" быстро распространяется в Южной Африке. В ВОЗ отметили, что каждый день больных становится больше в два раза.

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