О смертельных случаях после штамма "Омикрон" пока не сообщалось, - ВОЗ
Смертельные случаи после заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" пока не выявлены. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно последним данным ВОЗ, "Омикрон" выявили как минимум в 38 странах, но о смертельных случаях пока не сообщалось. Последними странами, подтвердившими случаи нового коронавируса, стали США и Австралия.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупреждает, что могут потребоваться недели, чтобы определить, насколько заразен этот вариант коронавируса, вызывает ли он более тяжелое заболевание и насколько эффективны против него лекарства и вакцины.
"Мы собираемся получить ответы, которые нужны всем", - сказал Майкл Райан.
Напомним, что оронавирус "Омикрон" быстро распространяется в Южной Африке. В ВОЗ отметили, что каждый день больных становится больше в два раза.