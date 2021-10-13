Смертность от COVID в мире на самом низком уровне почти за год, - ВОЗ

На сегодня смертность от COVID-19 снижается и находится на самом низком уровне почти за год. Это характерно для большинства регионов, кроме Европы.

"Количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год. Но это все еще неприемлемо высокий уровень - почти 50 000 смертей в неделю, а реальное число, безусловно, выше", - заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он уточнил, что смертность от COVID снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран сталкиваются с новой волной коронавируса.

"И, конечно же, смертность наиболее высока в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам. Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября - и большинство из них в Африке", - добавил Гебрейесус.