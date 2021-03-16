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Смертность весенней волны COVID уже превысила показатели осенней, - НАН

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 19:00
Смертность весенней волны COVID уже превысила показатели осенней, - НАН Фото: больница (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальная академия наук Украины заявила, что смертность весенней волны COVID-19 уже превысила показатели осенней. Ученые обеспокоены стремительным ростом смертности от коронавируса в Украине.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Как рассказали в НАН, 12 декабря было зафиксировано средненедельный рекорд смертности - 225 смертей в сутки. Однако это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.

"На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", - заявили в НАН.

В то же время, как отмечают в НАН, летальность от коронавируса остается около 2,5% после пикового значения 3% в начале февраля, когда регистрировали минимальное количество новых случаев болезни.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зарегистрировали более 9600 новых случаев коронавируса. В то же время жертвами болезни за минувшие сутки стали 264 украинца.

Кроме того, весной в Украине задействовали наибольшее количество аппаратов искусственной вентиляции легких за все время пандемии коронавируса. За последнюю неделю в стране существенно возросло количество тяжелых пациентов с COVID-19.

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