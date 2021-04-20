Смогут ли украинцы получить вторую дозу вакцины Covishield: ответ Минздрава

Украинцы, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса Covishield от AstraZeneca, смогут получить вторую прививку. Этому не помешает приостановка поставки препарата Индией.

Об этом в эфире "Снидака с 1+1" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцина Covishield будет заменена корейским или другим аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca.

"Вакцина AstraZeneca, изготовлена на индийском, на корейском или на европейской площадках - это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, которую - как вторую, или вакцинировать одной и той же", - отметил Ляшко.

Он добавил, что невзаимозаменяемыми вакцинами являются, например, Pfizer с Covishield, Sinovac с AstraZeneca.

Также Ляшко заявил, что вторая партия Covishield "скорее всего будет". Поставки препарата ожидаются в течение апреля-мая. При этом из 2 млн доз, которые были законтрактованы, Украина получит лишь 500 тысяч.