Кто сможет попасть в Бельгию после закрытия границ: разъяснение МИД
Фото: Бельгия закрыла въезд для украинцев (pixabay.com)
Бельгия ограничила поездки для украинцев в туристических целях. Однако путешествия по уважительной причине и транзит разрешаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Бельгии.
С 9 ноября въезд на территорию Бельгии разрешен для:
- лиц, имеющих бельгийское гражданство;
- лиц, имеющих основное место жительства в Бельгии;
- одного из супругов или партнера лица, имеющего бельгийское гражданство или имеющее основное место жительства в Бельгии;
- детей лиц, имеющих бельгийское гражданство или имеющих основное место жительства в Бельгии или его партнера, если они живут под одной крышей;
- лиц, путешествующих транзитом через Бельгию из страны с очень высоким риском в страну Европейского Союза или Шенгенскую зону, гражданином которой они являются или где они имеют основное место жительства;
- лиц, осуществляющих транзит за пределы ЕС и Шенгенской зоны (транзит через страну высокого риска, не выходя из международной зоны аэропорта или транзит в Бельгии из страны высокого риска, не выходя из зоны аэропорта, не входящей в Шенгенскую зону);
- лиц, путешествующих по веским гуманитарным причинам;
- транспортного и грузового персонала, морякам, экипажам буксиров, летчикам и другому персоналу, работающему на морских ветровых электростанциях, путешествующих с рабочими целями. Эти путешественники должны иметь сертификат, выданный работодателем.