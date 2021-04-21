Снижение смертности от COVID в Украине ожидается в ближайшие дни, - НАН

Национальная академия наук обновила прогноз по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине. Так, смертность от COVID должна пойти на спад в ближайшие дни.

Напомним, за вчера в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - подтвердили 12 162 новых заражения. При этом подтвердили 429 летальных случаев. Максимальное число смертей в сутки в Украине было зафиксировано 7 апреля - 481. С начала пандемии умерли уже 40 796 человек.

Ученые отмечают, что смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато.

Ранее РБК-Украина писало, что в этом году в Украине возросла смертность от коронавируса более чем на треть. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сообщал, что уже нужно готовиться к четвертой волне коронавируса. По его словам, она может быть более угрожающей.