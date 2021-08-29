Снижение темпов вакцинации: за сутки в Украине сделали 87 тысяч прививок

Фото: за сутки в Украине сделали 87 тысяч прививок против COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки против коронавируса сделали 87 567 прививок. Что меньше почти в два раза чем в два предыдущих дня.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Минздрава.