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В Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от "Омикрона"

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США, Вторник 21 декабря 2021 05:18
В Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от "Омикрона" Фото: в США зафиксировали первую смерть от заражения штаммом "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Первый летальный исход от заражения штаммом "Омикрон" зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

По данным властей, мужчине было около 50 лет, он не был привит и имел хронические проблемы со здоровьем.

Представители органов здравоохранения США напомнили, что не считают штамм "Омикрон" более смертельным, но подчеркивают необходимость бустерной дозы вакцины.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в США. По сведениям за минувшую неделю, новый вариант коронавируса был выявлен у более чем 73% инфицированных.

За последние четыре недели коронавирусом в Соединенных Штатах заразились более 3 млн человек, умерли более 34 000. США продолжают лидировать в мире по этим двум показателям.

Ранее мы писали, что в Британии зарегистрировали 12 смертей от "Омикрона".

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