В соседней с Украиной стране зарегистрировали антирекорд случаев и смертей от COVID

За прошедшие сутки, 30 ноября, в Польше зафиксировано 29 064 случая заболевания коронавирусом, а также от COVID умерли 570 человек. Такие показатели являются рекордными для страны во время четвертой осенней волны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Польши в Twitter .

По количеству инфицированных показатель 30 ноября стал самым высоким со 2 апреля. А по смертности показатель прошедших суток является самым высоким со второй половины апреля.

На сегодняшний день в больницах Польши находится 21,3 тысячи инфицированных коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены более 1,8 тысячи пациентов.

По официальным данным, с начала пандемии в Польше зарегистрировали более 3,5 млн случаев заболеваемости. Также от COVID умерли более 84,1 тысячи.